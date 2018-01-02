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Ebru Gündeş’le unutulmaz bir gece

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Ebru Gündeş yılbaşı akşamı sahne aldığı Cratos Premium Hotel’de, oldukça hareketli şarkıları ve sevilen parçalarıyla konuklara 2 saat boyunca adeta müzik ziyafeti çekti

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Ebru Gündeş’le unutulmaz bir gece
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Türkiye’nin ünlü sanatçı Ebru Gündeş yılbaşı akşamı  Cratos Premium Hotel’de sevenleriyle buluştu. 

Kendi hızlı şarkılarını ve yaptığı pop albümünü bir araya getirerek çok hareketli bir potpori hazırlayan sanatçı “Size yaz repertuarı yaptım, oturmak yok bu gece” diyerek 2 saat boyunca adeta müzik ziyafeti çekti.

Kıbrıs’ta gördüğü talep üzerine çok sık konser veren sanatçı “Burası ikinci memleketim gibi gerçekten çok seviyorum ve koşa koşa geliyorum iyi ki varsınız” dedi.

Yaklaşık bin beş yüz kişinin katıldığı gecede geçmişten günümüze pek çok şarkı seslendiren Gündeş, “Araftayım”, “Çingenem”, “Söyleyin Bilsin”, “Sen Allahın Bir Lütfusun” gibi beğenilen parçalarını da konuklar eşliğinde seslendirdi.

Sesi, sahne performansı ve kıyafetiyle dinleyicilerini büyüleyen sanatçı yine unutulmaz bir konsere imza attı.

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