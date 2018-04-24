Ebru Gündeş, gönüllerde bir kez daha taht kurdu

Cratos Premium Hotel’de sahne alan sevilen sanatçı Ebru Gündeş, sahnede giydiği elbisesini açık artırmayla 50 bin TL’ye satarak Çocuk Destek Merkezi’ne bağışladı

Türkiye’nin sevilen sanatçısı Ebru Gündeş yine bir ilke imza attı. Geçtiğimiz cumartesi gecesi Cratos Premium Hotel’de sahne alan güzel sanatçı 23 Nisan şerefine, sahnesinde mini bir açık artırma düzenledi.

Ani bir şekilde gelişen açık artırma organizasyonu, Gündeş’in “Gelin bu geceyi daha özel kılalım” demesiyle başladı.

Bin 200 kişinin katıldığı gecede sahne alan Ebru Gündeş, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir Çocuk Destek Merkezi’ne bağışlanmak üzere, sahnede giydiği, Manchera imzalı elbisesini açık artırmaya çıkardı.

2 bin lira ile başlayan artırmada kıran kırana bir mücadele yaşandı. Bu mücadelenin sonunda elbise ismini açıklamak istemeyen bir iş adamı tarafından, eşi için, 50 bin lira bağış bedeliyle satın alındı.

Bu açık artırma olayı sonrasında konserine kaldığı yerden devam eden Ebru Gündeş, söylediği şarkılarla gönüllerde bir kez daha taht kurdu.