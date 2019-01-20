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Dünyanın en iyi modeli matematik mühendisi

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31. Best Model of the World yarışmasında birinci seçilen Faslı model Iman Casablanca, güzelliği kadar eğitimiyle de dikkat çekiyor. Dört dil bilen 'kraliçe', aynı zamanda matematik mühendisliği eğitimi almış

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Dünyanın en iyi modeli matematik mühendisi
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Geçen yıl 31'incisi düzenlenen Best Model of the World yarışmasında birinci, Fas doğumlu model Iman Casablanca oldu.

Yarışmayla birlikte dikkatleri üzerine çeken Casablanca, güzelliği kadar aldığı eğitimle de takdir topladı.

Fas'ta matematik mühendisliği okuyan Casablanca, aynı zamanda Arapça, Fransızca, Türkçe ve Farsça olmak üzere toplam dört dil biliyor.

Casablanca, iki yıl önce tanıştığı organizatör ve mejaner Erkan Özerman'la birlikte hayatının değiştiğini söyledi.

"Best Model yarışmasıyla tüm dünyaya açılabilirsiniz" diyen Faslı model, Hürriyet'e verdiği röportajda, "Türkçeyi çok iyi öğrenmeye çalıştım" ifadesini kullandı.

"Her konuda eğitim aldım" diyen Casablanca, "Matematik mühendisiyim ama benim hayallerim ekran ve oyunculuk" şeklinde konuştu.

Casablanca, daha önce verdiği bir röportajda, "Bana Instagram'dan mesaj atan çok oluyor. Çok gülüyorum onlara... Tanımıyorum etmiyorum, sanki yıllardır arkadaşız da bana 'Merhaba, yemeğe gidelim mi?' yazıyorlar. Türk erkekleri çok cesaretliler..." demişti.

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