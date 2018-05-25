Dünya yıldızları Cage’te olacak

Ve özlem bitiyor! Cage Wonderland yaz sezonuna bu gece merhaba diyor. Kaliteli hizmeti, büyüleyici şovları, dans gösterileri ve karnavalları aratmayacak geceleriyle Cage Wonderland sadece Kıbrıs’ta değil Akdeniz’de de büyük ses getirecek

Cratos Premium Hotel bünyesinde faaliyet gösteren adanın tartışmasız en kaliteli eğlence mekanı Cage Wonderland, "Golden Era" sloganı ile bu akşam kapılarını konuklarına açıyor.

Kıbrıs eğlence hayatına zirveyi yaşatacak olan Cage Wonderland'ın açılış gecesinde birbirinden büyük sürprizler konuklara sunulacak.

Avrupa'nın odak noktası olmayı başaran ve dünyanın dört bir yanından misafirlerine kucak açan Cage Wonderland'ın açılış gecesine üç binin üzerinde katılım olması bekleniyor.

Kaliteli hizmeti, muhteşem atmosferi, farklı konseptleri, görsel şovları, dans gösterileri ve karnavalları aratmayacak geceleriyle Cage Wonderland sadece Kıbrıs’ta değil Akdeniz’de de büyük ses getirecek.

Sektörün deneyimli ve başarılı ismi Bayram Sözüdoğru ile Berk Namsoy işletmeciliğinde eğlence sektöründe yine büyük fark yaratacak olan mekan, bu

yaz yine çok konuşulacak

DJ Mag Top 100'de 11. sırada yer alan yıldız isim Don Diablo'yu bu sezon kabininde ağırlayacak olan Cage Club, ayrıca Lucas & Steve, Ümmet Özcan, Kura, Mike Williams, Salvatore Ganacci, Tony Junior, Tujamo, Jillionaire gibi bir çok popüler ve yıldız isimleri hayranları ile buluşturacak