Düğünden servet kazanç

İngiltere Prensi Harry ile kısa süre önce görkemli bir törenle dünya evine giren Meghan Markle’ın, düğün hediyeleri ve İngiltere Kraliçe’sinin katkısıyla, sahip olduğu mücevherlerin değerinin 1 milyon sterline (6 milyon Türk Lirası) ulaştı

İngiltere tahtının altıncı sıradaki varisi Prens Harry ve ABD’li oyuncu Meghan Markle’ın geçen mayıs ayında St. George’s Şapeli’nde gerçekleşen düğünün öncesinde ve sonrasında, çifte hediye edilen takılar ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in katkılarıyla, Markle’ın sahip olduğu mücevherlerinin değerinin 1 milyon sterlini (yaklaşık 6 milyon Türk lirası) bulduğu açıkladı. Evlendikten sonra Sussex Düşesi ünvanını alan Markle’ın en önemli mücevherleri arasında Prenses Diana’nın pırlantaları ile yapılan nişan yüzüğü, İngiltere Kraliçesi tarafından ödünç verilen bir taç ve elmeslarla kaplı özel tasarım bilekliği gösteriliyor. Diğer taraftan, Prens Harry ve Meghan Markle’ kraliyet kuralları gereği şirketlerin ürünlerini ve tanıtım amaçlı gönderdiği ve toplamda 7 milyon sterlin (40 milyon Türk lirası) değerindeki hediyeyi ise iade etmişti.

İşte, 36 yaşındaki Düşes’in mücevher koleksiyonun önemli parçaları ve değerleri...

Prenses Diana’nın pırlantılarından yapılan nişan yüzüğü, 140 bin sterlin ( 870 bin Türk lirası)

2. Elizabeth’in ödünç verdiği ve Kraliçe Mary’den miras kalan taç, 450 bin sterlin, (2 milyon 800 bin Türk Lirası)

100 adet pırlantayla kaplı altın bileklik, 241 bin sterlin (1 buçuk milyon Türk lirası)

Üzerinde 19 tane pırlanta bulunan altın küpeler, 60 bin sterlin (370 bin Türk lirası)

Kar tanelerinden esinlenilerek tasarlanan küpeler, 5 bin 250 sterlin (33 bin Türk lirası)

“Sonsuzluk” yüzüğü, 1130 sterlin (7 bin Türk lirası)

Pırlanta küpeler, 1395 sterlin( 8 bin 500 Türk lirası)