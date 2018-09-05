Düetlerle mest ettiler

Letafet Bar’da sahne olan Soner Olgun, eşi Özlem Olgun ve orkestra direktörü Utkan Marangoz ile yaptığı düetler büyük alkış aldı

Kıbrıs’ta eğlencenin değişmez adresi haline gelen Merit Park Otel’in eğlence mekanı Letafet Bar’da Cumartesi gecesi yine yeniden müthiş bir konser akşamı yaşandı.

Yaz akşamlarının son demlerinde, özgün müziğin en güçlü seslerinden Soner Olgun konserine yoğun ilgi vardı.

Konserlerine tam gaz devam eden sanatçının performansı her zaman olduğu gibi göz doldurdu.

Soner Olgun, geçmişten günümüze türkülerden arabeske, özgün eserlerden halk müziğine kadar uzanan repertuarını izleyenlerine sundu.

Sanatçı, eşi Özlem Olgun ve orkestra direktörü Utkan Marangoz ile yaptığı düetler ile de büyük alkış topladı.