banner107
Bu tabelalarla rezil oluyoruz
Bu tabelalarla rezil oluyoruz
61 0
Kaldırım ihlaline af yok
Kaldırım ihlaline af yok
19 0
Kaymaklı, Elvis ile kazandı
Kaymaklı, Elvis ile kazandı
157 0
1962 model ferrari rekor fiyata satıldı
1962 model ferrari rekor fiyata satıldı
25 0
Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin
Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin
108 0
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
40 0
Lefkoşa toza dumana boğuldu
Lefkoşa toza dumana boğuldu
31 0
Hangisi seni daha çok korkutuyor?
Hangisi seni daha çok korkutuyor?
81 0
banner82
banner147

Düetlerle mest ettiler

banner27

Letafet Bar’da sahne olan Soner Olgun, eşi Özlem Olgun ve orkestra direktörü Utkan Marangoz ile yaptığı düetler büyük alkış aldı

Düetlerle mest ettiler
banner137

 

Kıbrıs’ta eğlencenin değişmez adresi haline gelen Merit Park Otel’in eğlence mekanı Letafet Bar’da Cumartesi gecesi yine yeniden müthiş bir konser akşamı yaşandı.

Yaz akşamlarının son demlerinde, özgün müziğin en güçlü seslerinden Soner Olgun konserine yoğun ilgi vardı.

Konserlerine tam gaz devam eden sanatçının performansı her zaman olduğu gibi göz doldurdu.

Soner Olgun, geçmişten günümüze türkülerden arabeske, özgün eserlerden halk müziğine kadar uzanan repertuarını izleyenlerine sundu.

Sanatçı, eşi Özlem Olgun ve orkestra direktörü Utkan Marangoz ile yaptığı düetler ile de büyük alkış topladı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.