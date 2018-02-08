Duble eğlence

Duble Meyhane’de sahne alan Nil Kırlangıç, Barış Aksoy ve Mehmet Can, konukları piste döküyor

Taverna geceleri Lefkoşa’daki Duble Meyhane’de tam bir cümbüş havasında geçiyor.

Geçtiğimiz Cumartesi gecesi mekanda ilk olarak ülkemizin güzel sanatçısı Nil Kırlangıç sahne alarak konukları sohbete ve eğlenceye ısıttı.

Onun ardından sahneye çıkan Barış Aksoy ise hareketli şarkılar eşliğinde tüm konukları piste taşıdı. Son olarak sahneye çıkan Mehmet Can eşliğinde keyifleri iyice coşkuya dönüşen konuklar sohbet ve muhabbet dolu gecenin tadını gönlünce eğlenerek çıkardı. Gecede ayrıca sürpriz doğum günleri kutlamaları da yapıldı.