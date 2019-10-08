Dolu dolu festival

18. Zeytin Festivali bugün sona eriyor

Girne Belediyesi tarafından Zeytinlik köyünde düzenlenen 18. Zeytin Festivali bugün sona eriyor.

Etkinlikler bu akşam 18.00’de İzmir Karşıyaka Girne Ortaokulu halk dansları gösterisi, 18.15’te Tenis Şöleni Ödül Töreni, 18.30’da Bilardo Turnuvası Ödül Töreni, 18.45’te Girne Belediyesi Halk Dansları Gösterisi, 19.00’da Hasan Günyüz ve İbrahim Çetiner konseri yer alacak.

Festival, 21.00’de Ebru Aydın konseriyle sona erecek.

Festivalin ikinci gününde Girne Belediyesi Zeytin Tenis Kortlarında Tenis Şenliği, Girne Kordonboyu Ödüllü Bilardo Turnuvası, Uygulamalı Karikatür Atölye Çalışması, Anamur Belediyesi Konservatuarı Büyükler Halk Dansları Ekibi gösterisi, Sinan Güzen konseri, Girne Genç Sanatseverler Derneği halk dansları gösterisi, İzmir Karşıyaka Girne Ortaokulu Halk Dansları Gösterisi ve Supernova Reggae Band konseri gerçekleştirildi.

Festivalin üçüncü gününde ise çocuk ve gençlik etkinlikleri, Çatalköy Belediyesi halk dansları gösterisi, Zeytin Karikatürleri Yarışması ödül töreni, Çatalköy Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu gösterisi yer aldı.

Bu yıl ilk kez turistler ve SOS Çocuk Köyü İzci Grubu’nun da katıldığı zeytin toplama ve çakıstes yapma etkinliği düzenlendi. Etkinliklere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Zeytinli ve Zeytinyağlılar Yemek Yarışması’nda seçici kurul üyeliğinde Girne Belediyesi Sağlık Şubesi Amiri Gıda Mühendisi Naile Soyel, gurme şef Mustafa Şah ve aşçı Onur Karaçay yer aldı.

21 eserin katıldığı yarışmada “Zeytinli domatesli rulo ekmek ve yanında yeşil zeytinli acuka” ile Benal Lord birinci, “Zeytinli Hellimli” ile Ayşe Ufuk ikinici ve “Zeytinyağlı portakallı kereviz” ile Huriye Vardarsu üçüncü oldu.

Sabri Oğuzkan Trio konserinin ardından 40’ıncı sanat yılını kutlayan Yeni Türkü konser verdi.