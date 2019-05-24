Doktor House'u canlandıracak isim belli oldu

Yayınlandığı süre boyunca 82 milyon kişi tarafından izlenen House M.D (Doktor House) dizisinin yeri uyarlamasında başrolde oynayacak isim belli oldu. Halit Ergenç Dr. Gregory House karakterine hayat verecek.

Amerika’da 2004-2012 yılları arasında yayınlanan House dizisinin yerli uyarlamasında başrol için Halit Ergenç ve Ozan Güven’in adı geçmişti. Posta gazetesinin haberine göre; yapım şirketi, House dizisinin yerli uyarlaması için Halit Ergenç’te karar kıldı.

SONBAHAR'DA EKRANA GELECEK



Hugh Laurie’nin canlandırdığı, takıntılı doktor Gregory House’a hayat verecek olan Halit Ergenç, Haziran 2018’de biten Vatanım Sensin’den sonra ekrana ara vermişti.

Karga Seven Pictures’ın yapımını üstlendiği dizinin, sonbahar sezonunda ekrana geleceği konuşuluyor.

Hugh Laurie House rolüyle 2006 ve 2007'de iki kez Altın Küre ödülü kazandı.

HOUSE M.D. DİZİSİNİN KONUSU



Gregory House New Jersey Princeton Plainsboro Hastanesinin tıbbi tanı uzamanı doktordur. Kendini aşırı beğenmesi, insanları önemsememesi ve boşvermişlik gibi özelliklerine rağmen müthiş bir doktordur. Uzmanlık alanı bulaşıcı hastalıklardır (intaniye). Hiçkimsenin tanı koyamadığı hastalara tanı koyarak onların hayatlarını kurtarmaktadır ancak ekibindekilerin psikolojilerini de sürekli olarak bozmaktadır. Hastanenin yöneticisi Lisa Cuddy onu sürekli gözlem altında tutmaya çalışmaktadır ve ondan asla vazgeçmemektedir çünkü en zor durumlarda hastaları kurtaran hep odur ama Dr. House yüzünden hastane sık sık dava edilmektedir.