DJ Papa ile doludizgin eğlence

Papageno’nun yeni gözdesi DJ Papa, temposu yüksek şarkılarla eğlence severleri coşturuyor

Girne gecelerine damga vuran Papageno Bar, sonbaharı karşıladığımız şu dönemde de yaz coşkusundan ödün vermiyor.

Adanın dört bir yanından eğlence severleri üzerine çeken mekanda özellikle Cumartesi akşamları bir başka yaşanıyor.

Papageno Bar’ın yeni gözdesi olan DJ Papa (Hilat Demirer) temposu yüksek şarkılarla konukları hayli hareketlendirirken, mekandaki enerji de geç vakitlere kadar bir an olsun düşmedi.

Masaların her zamanki gibi tıklım tıklım dolduğu mekanda birbirinden şık bay ve bayanlar gece boyunca eğlencenin tadına vardı.