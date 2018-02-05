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Diva’yla unutulmaz saatler

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Bülent Ersoy, geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi gecesi Rocks Otel’de sahne alarak sevenleriyle buluşarak onlara unutamayacağı saatler yaşattı

Diva’yla unutulmaz saatler
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Türk müziğinin ‘Diva’sı Bülent Ersoy, zatürree teşhisi nedeniyle yaklaşık bir haftadır tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu ve soluğu Kıbrıs’ta alarak, Rocks Otel’de iki gece sahnede aldı.
Bir hafta hastanede yatılı tedavi gören Diva, hastaneden çıkar çıkmaz ayağının tozuyla Rocks Hotel’de  Cuma ve Cumartesi gecesi konser verdi.

Nur Yerlitaş imzalı kostümüyle göz kamaştıran Bülent Ersoy, gece boyunca konukları için hazırladığı repertuarını seslendirdi.Gecede konser öncesinde sahne alan Türkiye’nin sevilen şovmeni Mehmet Ali Erbil de sahne alarak yaptığı esprilerle herkesi gülmekten kırdı geçirdi.
 

 

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