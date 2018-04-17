Derya Uluğ’dan müzik ziyafeti

İyi bir çıkış yakalayan genç sanatçı Derya Uluğ, sahne aldığı Maxim Royal’de akustik performansı ve birbirinden hareketli şarkılarıyla konuklara müzik ziyafeti sundu

Gazino kültürünü yansıttığı eğlence tarzı ile ülkemizde cumartesi gecelerine damgasını vuran Maxim Royal, bu hafta sahnesinde Derya Uluğ’u ağırladı.

Maxim Royal gecesi, her zaman olduğu gibi Türkan Aslan’ın şarkıları ve şovmen Gediz’in esprileriyle başladı. Ardından sahneye gelen şarkıcı Derya Uluğ, konuklarının alkışları arasında sevilen şarkıları ile geceye başladı.

‘Okyanus’ şarkısı ile adını duyuran genç şarkıcı Uluğ, son şarkısı ‘Ne münasebet’ ile konuklarını coşturdu. Geceye katılan konuklar, sevilen şarkıların neredeyse tamamını Derya Uluğ ile hep bir ağızdan seslendirdi.

Gecenin bir bölümünde romantik şarkılarından oluşan akustik performans sunan ünlü şarkıcı Derya Uluğ, kendisini dinlemeye gelen yüzlerce konuktan büyük alkış aldı.

Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında son zamanlarda ciddi bir çıkış yakalayan genç kızların yeni gözdesi Cem Belevi de vardı. Derya Uluğ, hareketli şarkıların ağırlıkta olduğu gecede yaklaşık üç buçuk saat sahnede kaldı.