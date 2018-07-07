Dereboyu’nda Konak fırtınası kopacak

Sahnelerin usta yorumcusu Volkan Konak bu akşam Golden Tulip Otel’in muhteşem ses ve ışık düzenli Havuzbaşı’nda hayranları ile buluşuyor.

Kendine özgün yorumları, sahne ve ışık düzeniyle yaklaşık 3 saat sevenleri ile hasret giderecek Volkan Konak, Karadeniz den başlayarak Anadolu ve Kıbrıs ezgileri ile unutulmaz bir nostalji akşamına imza atmaya hazırlanıyor.