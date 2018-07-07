Dereboyu’nda Konak fırtınası kopacak

Kendine özgün yorumları, sahne ve ışık düzeniyle yaklaşık 3 saat sevenleri ile hasret giderecek Volkan Konak, Karadeniz den başlayarak Anadolu ve Kıbrıs ezgileri ile unutulmaz bir nostalji akşamına imza atmaya hazırlanıyor.
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