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Dereboyu’nda Konak fırtınası kopacak

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Sahnelerin usta yorumcusu Volkan Konak bu akşam Golden Tulip Otel’in muhteşem ses ve ışık düzenli Havuzbaşı’nda hayranları ile buluşuyor.

Dereboyu’nda Konak fırtınası kopacak
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Kendine özgün yorumları, sahne ve ışık düzeniyle yaklaşık 3 saat sevenleri ile hasret giderecek Volkan Konak, Karadeniz den başlayarak Anadolu ve Kıbrıs ezgileri ile unutulmaz bir nostalji akşamına imza atmaya hazırlanıyor.

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