Denizle iç içe doyasıya eğlence

Cratos’un eşsiz manzarasında doyasıya bir eğlence sunan Coco Bongo, yaz sezonuna merhaba dedi

Yaz sezonunun kendini hissettirmesi ile birlikte ülkemizin eğlence hayatı da hareketlenmeye başladı.

Geçtiğimiz yaz adından sıkça söz ettiren Port Cratos’un renkli eğlence mekanı Coco Bongo geçtiğimiz hafta sonu lounge ve plaj partileri ile kapılarını müdavimlerine açtı.

Yaz sezonunun ilk lounge gecesi sevilen DJ Mr. Joker’in setleri ile başladı. Cratos’un eşsiz manzarasında iskele üzerine kurulmuş mekanda eğlence severler gönüllerince eğlenerek yaza merhaba dedi.

Port Cratos’un bu yaz en çok ilgiyi görecek bir başka etkinliği ise yine Coco Bongo’da en popüler müzikler eşliğindeki plaj partileri. Geçtiğimiz Pazar günü eğlenceseverler bir taraftan denizin ve güneşin tadını çıkarırken diğer taraftan Coco Bongo’nun eşsiz kokteylleri eşliğinde yılın ilk plaj partisi ile müziğe ve eğlenceye doydular.

Ülkemizin en başarılı DJ’lerinin kabin başında olduğu programda gün boyunca profesyonel dansçılar sahneden inmezken misafirler de sık sık gösteri ekibi ile selfie çekmeyi de ihmal etmedi.