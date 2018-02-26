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Deniz Seki ile duygu seli

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Salonu dolduran bine yakın hayranına dünden bugüne hit olmuş şarkılarıyla muhteşem bir gece yaşatan Deniz Seki, seslendirdiği “ Hayat 2 Bilet ” şarkısıyla uzun süre ayakta alkışlandı

Deniz Seki ile duygu seli
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Sahnelerin kadife sesli güçlü yorumcusu Deniz Seki dün akşam çıktığı Grand Pasha Hotel & Pasha Casino konserinde konuklarına en yoğun şekilde coşku ve duyguyu birlikte yaşattı.

Geçtiğimiz hafta başarılı bir mide ameliyatı geçiren ve önceki akşam Grand Pasha’da ilk konserine çıkan Deniz Seki, konser öncesinde magazin basınına konuşarak Saraçoğlu imzalı diz üstü elbisesiyle konukların karşısına çıkacak olmanın heyecanı içinde olduğunu söyledi.

 

Ameliyat sonrası moralinin daha da düzeldiğini anlatan ünlü şarkıcı “ midem de kalbim de şu an boş ancak kalbim daha fazla boş kalmayacak” sözleriyle evleniyorum mesajı verdi.

Salonu dolduran bine yakın hayranına dünden bugüne hit olmuş şarkılarıyla muhteşem bir gece yaşatan Deniz Seki, cezaevi günlerinde sanatçı dostlarının kendisine moral olması amacıyla hazırlattıkları klibi sahneye yansıtarak seslendirdiği “ Hayat 2 Bilet ” şarkısıyla uzun süre ayakta alkışlandı.

Ahmet Kaya’nın “nerden bileceksiniz” ve “isyan” şarkılarını seslendirirken gözyaşlarına hakim olamayan sanatçı 1.5 saatlik canlı performansın ardından Grand Pasha çiçekleriyle sahneden uğurlandı.

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