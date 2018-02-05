Deniz Plaza çalışanları moral depoladı

Deniz Plaza’nın çalışanları Golden Tulip Lefkoşa Hotel’de düzenlenen personel yemeğinde, gönüllerince eğlenen personel moral ve güç depoladı

M. Kemal Deniz Şirketi Limited Deniz Plaza’nın çalışanları Golden Tulip Lefkoşa Hotel’de düzenlenen yemekte bir araya geldi.

2 Şubat Cuma akşamı gerçekleşen personel yemeğinde, gönüllerince eğlenen personel moral ve güç depoladı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan M. Kemal Deniz Şirketi Limited Müdürü Cuma Erengin, M. Kemal Deniz Şirketi Limited Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz’in Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı olduğuna dikkat çekerek, onu kutladı.

M. Kemal Deniz Şirketi Limited Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz de yaptığı kısa konuşmada önce her zamanki gibi “Biz büyük bir aileyiz” dedi ve ekledi, “Bu nedenle benim Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı olmam, sizlerin de sorumluluğunu artırmıştır. Artık hata yapma lüksümüz yoktur. Sizlerin titiz çalışmalarınızla birlikte Deniz Plaza, bundan böyle daha da örnek bir işyeri olmalıdır” şeklinde konuştu.

Deniz Plaza’nın 150’ye yakın personeli, gece boyunca oyun pistini doldurarak oynamada da hünerlerini gösterdiler.