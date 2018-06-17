Demet’le eğlence bir başka

Girne’deki Skull King Casino’da sahne alan güzel şarkıcı Demet Aktaş, hem göze hem de kulağa hitap ettiği konserinde konukları mest etti

Türkiye’nin güzel şarkıcısı Demet Aktaş Ramazan Bayramı’nın 1. Gecesi Girne Skull King Casino’da verdiği konserde şıklığı ve sesiyle konukları kendine hayran bıraktı.

Sık sık ülkemiz sahneleriyle de buluşan güzel şarkıcı Demet Aktaş, geçtiğimiz akşam yine bir ada konseriyle dikkatleri üzerine çekti. Girne’deki Skull King Casino’da sahne alan güzel şarkıcı hem göze hem de kulağa hitap etti.

“O Kedi” şarkısıyla kulaklardan eksilmeyen Demet bu keyif dolu gecede siyah, ışıltılı mini bir elbise giyerek şıklığını tamamladı. Casinodaki konukların beğenisini kazanan şarkıcı güzelliğiyle onları sık sık sahneye baktırdı.

Güler yüzü ve enerjisiyle de konuklarla arasında bir gönül bağı kuran Demet’in repertuarı hafta içinin stresini atmak için yetti. Birbirinden güzel şarkılar eşliğinde yorgunluk atan konuklar konserden mutlu bir şekilde ayrıldı.