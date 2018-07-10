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Dalkılıç’a sevgi seli

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İskele Festivali’nde sahne alan Murat Dalkılıç’a sevgi seli vardı

Dalkılıç’a sevgi seli
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Bu yıl 50’ncisi düzenlenen Geleneksel İskele Festivali, Murat Dalkılıç konseriyle tamamlandı.

50. Geleneksel İskele Festivali, son gününde Murat Dalkılıç konserine ev sahipliği yaptı. Konser, İskele Açık Hava Kültür Merkezi’ndeki yer aldı.

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