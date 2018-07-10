Bu yıl 50’ncisi düzenlenen Geleneksel İskele Festivali, Murat Dalkılıç konseriyle tamamlandı.
50. Geleneksel İskele Festivali, son gününde Murat Dalkılıç konserine ev sahipliği yaptı. Konser, İskele Açık Hava Kültür Merkezi’ndeki yer aldı.
İskele Festivali’nde sahne alan Murat Dalkılıç’a sevgi seli vardı
Bu yıl 50’ncisi düzenlenen Geleneksel İskele Festivali, Murat Dalkılıç konseriyle tamamlandı.
50. Geleneksel İskele Festivali, son gününde Murat Dalkılıç konserine ev sahipliği yaptı. Konser, İskele Açık Hava Kültür Merkezi’ndeki yer aldı.