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Dağcın ve Gazi ailelerinin mutlu günü

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Meril Resturant sahibi Harbil ve Meryem Dağcın çiftinin güzeller güzeli kızı Fatoş ile Hüseyin Gazi'nin yakışıklı oğlu Sinam dünya evine girdi.

Dağcın ve Gazi ailelerinin mutlu günü
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Korineum Golf Resort'ta düzenlenen düğün töreninde genç çift mutlulukların en büyüğünü yaşadı.                  

Hayatlarının en özel anını yaşayan genç çiftin düğününde coşku ve neşe hiç eksik olmadı.

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