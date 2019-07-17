Dağcın ve Gazi ailelerinin mutlu günü

Meril Resturant sahibi Harbil ve Meryem Dağcın çiftinin güzeller güzeli kızı Fatoş ile Hüseyin Gazi'nin yakışıklı oğlu Sinam dünya evine girdi.

Korineum Golf Resort'ta düzenlenen düğün töreninde genç çift mutlulukların en büyüğünü yaşadı.

Hayatlarının en özel anını yaşayan genç çiftin düğününde coşku ve neşe hiç eksik olmadı.