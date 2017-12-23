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Coşkulu yeni yıl yemeği

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Gazimağusa Belediyesi çalışanları, yeni yıl yemeğinde gönüllerince eğlendi

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Coşkulu yeni yıl yemeği
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Gazimağusa Belediyesi çalışanları dört gün olarak organize edilen yeni yıl yemeğinde eğlendi. Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın Dumlupınar Restoran’da düzenlediği yemeklerde çalışanlar keyifli saatler geçirdi. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter çalışanların yeni yılını kutladığı bir konuşma da yaptı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, sendika ile uyumlu bir şekilde çalışarak toplu iş sözleşmesinin belediyenin imkanları ölçüsünde imzaladıklarını ifade ederek, “Çalışma arkadaşlarımızın haklarını verdiğimizi düşünüyorum. Gazimağusa halkının Gazimağusa Belediyesi’nden memnun olduğunu burada söylemek isterim. Sizlerin emeği birinci sıradadır. Bu sebeple belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi

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