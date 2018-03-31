Colony’de bu kez çalışanlar eğlendi

The Arkın Colony Hotel çalışanları, yönetimin organize ettiği moral ve motivasyon gecesinde eğlenerek yorgunluk attı

The Arkın Colony Hotel, şirket çalışanları için moral ve motivasyon gecesi düzenleyerek güzel bir gece yaşanmasını sağladı.

Geceye Arkın Grup Direktörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın, Arkın Grup Yönetim Kurulu Üyeleri Cavit Öztürk ve Tunç Şirintuna katılırken, çalışanlar gece boyunca doyasıya eğlendi.

Gecede sahne alan Nafiz Dölek’in şarkılarına eşlik eden çalışanlar, yorgunluk attılar.

Gecede yılın personeli ödülü de verilirken, çalışanlara sürpriz ödüller dağıtıldı.

Gecede en dikkat çekici konu ise Erbil Arkın’ın da altını çizdiği gibi, şirket genelinde kadın yöneticilerin çoğunlukta olmasıydı.