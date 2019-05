Coco Bongo Island yaz sezonunu açıyor

Cratos Premium Hotel bünyesinde bulunan CocoBongo Island sezon boyunca aerial dansshow, şampanya ikramları, özel şovları ve adanın en iyi DJ performansları ile bu yaza da damgasını vuracak

Girne’nin en gözde mekânı Coco Bongo Island, 24 Mayıs Cuma gecesi kapılarını eğlence severler için yeniden ve yenilenen yüzü ile açıyor. Geçtiğimiz sezon adından en çok söz ettirenmekânları arasında yer alan CocoBongo Island, bu yıl da yenilenen eşsiz mimarisiyle eğlence sektörüne yön verecek.



ADANIN EN YENİ YÜZÜ

Cratos Premium Hotel bünyesinde bulunan CocoBongo Island sezon boyunca aerial dansshow, şampanya ikramları, özel şovları ve adanın en iyi DJ performansları ile bu yaza da damgasını vuracak. “Seasons of the Phoenix”sloganı ile benzersiz ambiyansı ve yenilenen konsepti ile adeta küllerinden yeniden doğarak herkesi kendine hayra bırakacak.Ada’nın en iyi DJlerinden Doğuş Kılıç, JumilianKidz(Görkem Dereli) ve Can Sezginaçılışa özel hazırladıkları en iyi setleri ile dinleyicilerine müzik şöleni yaşatmak için sabırsızlanırken, CocoBongo Island,misafirleri için özel şovlar ve sürpriz detaylarla geceyi daha da görkemli ve özel kılmayı planlıyor.

CocoBongo Island, denizin üzerinde lounge keyfi,damağınıza laik eşsiz füzyon lezzetleri ve buz gibi deniz suyu jakuzileri ile yaz boyunca haftanın altı günü eğlence hayatının nabzını tutmaya devam edecek.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM

Önümüzdeki günlerde kabin başına geçecek 2 yıldır Cumartesi gecelerinin residentDJ’i EKKO, Amsterdam’ın en ünlü kulüplerinden Escape Club’ın efsane residentDJ’i RAYMUNDO, Türkiye’nin en ünlü sanatçılarına remixler yapan, Take Control setlerinin sahibi ve en sosyete kulüplerin gözdesi DOĞUŞ ÇABAKÇOR.AROMA, SEA LA QUE SEA ve COCO BONGO şarkıları ile yaz listelerinin en üst sıralarında yer alan DJ SAVA ve güzeller güzeli Carine. Adamızın en çok beğenilen Türkiye’de de büyük kitlelerin beğenisini kazana FİKRİ KARAYEL ve 80’ler 90’lar jenerasyonunun en çok rağbet gösterdiği WeLove 80’s 90’s etkinlikleri ile bu yaza ismini altın harflerle yazdıracak.