Çeyrek asır sonra buluştular

Türk Maarif Koleji'nin çeyrek asır sonra bir araya gelen 100’ün üzerinde mezun ve 12 öğretmenin katıldığı yemek çok keyifli bir ortamda gerçekleşti

Türk Maarif Koleji'nin 1994 yılı mezunları, mezuniyetlerinin 25. yılını düzenledikleri yemekle kutladılar.

Çeyrek asır sonra bir araya gelen 100’ün üzerinde mezun ve 12 öğretmenin katıldığı yemek çok keyifli bir ortamda gerçekleşti.

Organizeyi üstlenen dönemin mezunlarından Ahmet Ersöz'ün açılış konuşmasını yaptığı gecede, dönemin Okul Müdürü Emine Beton ve şimdiki TMK Müdürü Fehmi Tokay da konuşma yaparlarken, gecenin anlam ve önemine vurgu yaptılar.

TMK’nın öğretmenleri Tunciz Kırtay , Berna Yılmazoğlu Özdoğa, Aysel Rahmioğlu, Olcay Gültekin Fırıncıoğluları, Kezban Saraçoğlu, Ayşe Tural, Serap Donangil , Hatice Salih Kerimgil , Emine Kasapoğlu ve Nazife Saka’nın da katıldığı yemekte çok duygusal anlar yaşanırken, eski anılar tazelenip, güzel bir gece geçirildi.