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Cesur Şebnem

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Cesur Şebnem
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Rock müzik sanatçısı Şebnem Ferahİstanbul'da  hayranlarıyla bir araya geldi.

Ünlü sanatçı, Atlantis tarafından organize edilen "İstikbal Harbiye  Açık Hava Konserleri" kapsamında sahne aldı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde  Ferah, son albümü "Parmak İzi"nde yer alan parçaların yanı sıra "Deli Kızım Uyan"  ve "Sil Baştan" gibi bir çok sevilen parçasını seslendirdi.

Sahnede sesiyle olduğu kadar derin göğüs dekoltesiyle de mest eden Şebnem Ferah, binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı.

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