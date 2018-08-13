Cesur Şebnem

Rock müzik sanatçısı Şebnem Ferah, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Ünlü sanatçı, Atlantis tarafından organize edilen "İstikbal Harbiye Açık Hava Konserleri" kapsamında sahne aldı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde Ferah, son albümü "Parmak İzi"nde yer alan parçaların yanı sıra "Deli Kızım Uyan" ve "Sil Baştan" gibi bir çok sevilen parçasını seslendirdi.

Sahnede sesiyle olduğu kadar derin göğüs dekoltesiyle de mest eden Şebnem Ferah, binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı.