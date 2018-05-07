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Cenk Eren’le, Rocks’ta eğlence bir başka

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Rocks Hotel’de iki gece üst üste hotel misafirleri için sahneye çıkan Cenk Eren, seslendirdiği parçalarla konuklardan tam not alırken, birçok parçayı konuklarla birlikte söyleyerek coşkunun artmasını sağladı

Cenk Eren’le, Rocks’ta eğlence bir başka
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Girne’deki Rocks Hotel’de iki gece  üst üste hotel misafirleri için sahneye çıkan Cenk Eren, konukları yine mest etti.

Eren, verdiği kilolarla da dikkatleri üzerine çekti .

Ünlü sanatçı gecede seslendirdiği parçalarla konuklardan tam not alırken, birçok parçayı konuklarla birlikte söyleyerek coşkunun artmasını sağladı.

Konser öncesinde sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil yaptığı esprileriyle herkesi gülmekten kırdı geçirdi.

Konser sırasında konuklarla sohbet eden Eren, son 1 yılda 20 kilo verdiğini açıkladı.

Yaz sezonunda Bodrum ve Çeşme’de bütün yaz boyunca sahne alacağını açıklayan Cenk Eren, yoğun yaz programlarından vakit buldukça Kıbrıs’ a gelip evinde tatil yapmak istediğini belirtti.

 

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