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Cemal ve Nazife’den evliliğe ilk adım

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Cemal ve Nazife’den evliliğe ilk adım

Yakın Doğu Üniversitesi’nin iki başarılı akademisyeni Cemal Yazır ve Nazife Sultanoğlu, evliliğe ilk adımı atarak nişan yüzüklerini taktı. Abdullah ve Dilber Sultanoğlu’nun kızları Nazife ile Kamer Hamamcıoğlu’nun oğlu Cemal, muhteşem bir nişan töreniyle hayatlarını birleştirme yolunda unutulmaz bir gece yaşadı. Archway Restoran’da düzenlenen nişan merasimi renkli ve duygusal görüntülere sahne oldu. Her iki ailenin dostları ve sevenleri, genç çifti en mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Mutlulukları gözlerinden okunan genç çift, gece boyunca doyasıya eğlendi.

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