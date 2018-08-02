Catwork’le doludizgin eğlence

Retro Lounge’teki setlerin başında bu kez Catwork ekibi vardı

Bestate Property Brokeri, genç iş kadını Burcu Yücel geçtiğimiz hafta sonu yeni yaşını görkemli bir parti ile tüm sevenleriyle kutladı.

Yücel’in doğum günü partisinde Retro Lounge sahnesinde setlerin başında Catwork ekibi vardı.

Catwork o gece bütün parçalarını Burcu Yücel için çaldı. Mekanda düzenlenen ve Catwork’un sahne aldığı müthiş kutlama konuklardan tam not aldı.

Mekanın sevilen DJ’i Ümit Akdeniz ise yine her zaman olduğu gibi setlerinin başında yerini alarak Catwork’e eşlik etti.

Mekan sahibi Gamze Yücel de hem biricik kız kardeşinin doğum gününü kutlamaktan hem de mekanında çok yakın dostları Catwork’u ağırlamaktan oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.