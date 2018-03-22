Çatalköy’de Niran Ünsal rüzgarı

Pop müziğin güçlü seslerinden Niran Ünsal, sahne aldığı Malpas Otel’de konuklara geçmişten günümüze birçok parçayı seslendirerek bol bol alkış aldı

Ünlü sanatçı Niran Ünsal, Çatalköy’de bulunan Malpas Hotel’de hayranlarıyla buluştu.

Sapsarı saçları ve siyah renk abiyesiyle göz kamaştıran ünlü sanatçı, geçmişten günümüze birçok popüler şarkıyı seslendirirken, gecede ayrıca Kıbrıs türküsü olan ‘Mağusa Limanı’nı da söyledi.

Sürekli konuklarla sohbet eden, hikâyeler anlatan, espri yapan sanatçı, güçlü sesiyle şarkıları başarılı şekilde yorumladı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Niran Ünsal, keyifli anlara imza atarken, konuklardan bol bol alkış aldı.



