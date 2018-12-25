Capital Group’tan 2019’a görkemli merhaba

Capital Group’un geleneksel yılbaşı balosuna katılan yaklaşık 550 çalışan, Rafet El Roman ve Koray Çapanoğlu’nun şarkılarıyla doyasıya eğlenip yılın yorgunluğunu attı

Capital Group geçtiğimiz Cumartesi akşamı Les Ambassadeurs Hotel’de yaklaşık 550 çalışanı ve çalışanlarının eşleriyle 2019 yılına görkemli bir merhaba dedi. Akşam saat 19:30’da duayen Bülent Günkut’un sunumuyla start alan Capital Group 6’ıncı Geleneksel Yılbaşı Balosu; dolu dolu hazırlanan programla 02.00’a kadar devam etti.

CapitalBank Genel Müdürü Mehmet Akaçalı’nın açılış konuşmasıyla başlayan program, Capital Group’un tarihçesinin ve bugüne kadar gelişindeki dönüm noktalarının anlatıldığı multivizyon gösterisiyle devam etti. Multivizyon gösterisi ardından sahneye çıkan Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun “Sizlere gecemize hoşgeldiniz demek için buraya çıktım ancak gözlerinizdeki ortak pırıltıyı, heyecanı ve motivasyonu görünce; sizlere sadece hoşbuldum, hoşbuldunuz demek istiyorum” diyerek sözlerine başladı.

Aktif büyüklük, portföy değeri ve yaratılan istihdamla Capital Group’un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin lider kurumlarından biri olmasının sebeplerine kısaca değinen Tekin Arhun; bu başarının temelinde prensiplerden asla taviz vermeden, toplumun değişen ihtiyaçlarını doğru okuyarak kendilerini sürekli yenilemek olduğunu bunun da ayakları yere basan ve sağlam temellere dayanan sürdürülebilir bir büyüme getirdiğinin altını çizdi.

Capital Group’un bu başarı öyküsünde katkısı olan herkese teşekkür eden Tekin Arhun, tüm konukların yeni yılını kutladı.

Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun’un konuşmasının ardından Türkiye’den konuk edilen Koray Çapanoğlu sahne aldı.

Koray Çapanoğlu’nun ardından Capital Group’un kurulduğu günden bu güne emeğiyle, üretkenliğiyle katkı koyan çalışanlara teşekkür plaketi verildi. Plaket töreninin ardından geceye damgasını vuran Rafet El Roman sahne aldı. Tüm çalışanların doyasıyla eğlendiği gece Capital Group özel yılbaşı pastasının kesilmesi ve tombala çekilişiyle sona erdi.