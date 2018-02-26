Candan yine büyüledi

Rocks Otel’de sahne alan Candan Erçetin, enerjisi ve şarkılarıyla konuklarını kendisine hayran bırakırken, giydiği kırmızı uzun elbisesi ve zarafetiyle de büyüledi

Sevilen sanatçı Candan Erçetin Cuma ve Cumartesi akşamı sahne aldığı Girne Rocks Otel’de giydiği kırmızı uzun elbisesi ve zarafeti ile izleyenlerini adeta büyülerken, seslendirdiği sevilen şarkılarıyla da konukları mest etti.

Eski albümlerinden sevilen şarkıları ile geceye başlayan Candan Erçetin, dillerden düşmeyen şarkılarını da seslendirerek seyircilerinden tam not aldı. Türk sanat müziği parçalarına da konserinde yer veren Candan Erçetin, sevilen parçalarının pek çoğunu konuklarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

Gecede ayrıca konser öncesinde sahne alan Türkiye’nin sevilen şovmeni Mehmet Ali Erbil ise yaptığı esprileriyle konukları gülmekten kırdı geçirdi.