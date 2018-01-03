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Candan Erçetin mest etti

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Sevilen sanatçı Candan Erçetin sahne aldığı Merit Park Otel’de giydiği gri uzun taşlı elbisesi ve zarafeti ile izleyenlerini adeta büyülerken, seslendirdiği sevilen şarkılarıyla da konukları mest etti

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Candan Erçetin mest etti
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Merit Park Hotel’de sahne alan Candan Erçetin, enerjisi ve şarkılarıyla konuklarını kendisine hayran bıraktı.

Konser alanını dolduran konuklarının yeni yılını kutlayarak geceye başlayan Candan Erçetin, “Bu yılın herşeyden önce mutlu, çok mutlu, kötülüklerin olmadığı bir yıl olmasını diliyorum” dedi.


Candan Erçetin, giydiği gri uzun taşlı elbisesi ve zarafeti ile izleyenlerini adeta büyüledi.

Eski albümlerinden sevilen şarkıları ile geceye başlayan Candan Erçetin, dillerden düşmeyen şarkılarını da seslendirerek seyircilerinden tam not aldı.

Türk sanat müziği parçalarınada konserinde yer veren Candan Erçetin, sevilen parçalarının pek çoğunu konuklarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

Kıbrıs türküsü olan “Dillirga” ile büyük alkış aldı. Konuklar yılbaşı eğlencesine oryantal Didem’in şovlarıyla devam ettiler.

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