Çalışanlar doyasıya eğlendi

Alsancak Belediyesi çalışanları için düzenlenen gecede lezzet ve müzik ziyafeti yaşandı

Alsancak Belediyesi çalışanları geçtiğimiz Cuma akşamı Merit Royal Otel’de düzenlenen personel gecesinde hem 2019 yılındaki başarılarını kutladı hem de gönüllerince eğlenerek yeni yıla merhaba dedi.

Eski yılın yorgunluğunu üzerlerinden atıp doyasıya eğlenen belediye personeli tam anlamıyla lezzet ve müzik ziyafeti yaşadı.

2019 yılında gerçekleştirilen başarılı çalışmalar ve performans göstergelerini içeren sunumun ardından konuşma yapan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, düzenledikleri personel gecesini geleneksel hale getirdiklerini belirterek tüm çalışanlarıyla birlikte böyle güzel bir gecede bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Enfes lezzetlerin sunulduğu geceyi ülkenin başarılı sanatçılarından İnci Moreket, sahnesi ve şarkıları ile taçlandırdı. Temposu yüksek şarkılarla eğlenen çalışanlar dans pistini hiç boş bırakmadı. Tüm konuklara dağıtılan şans numaralı karanfiller ile düzenlenen yılbaşı çekilişinde heyecanlı anlar yaşanırken yaklaşık 50 talihli birbirinden özel hediyeler kazandı.