Cage doludizgin

Girne’de eğlencenin vazgeçilmezi olan Cage Club, yoğun ilgi görmeye devam ediyor

Cratos Premium Hotel bünyesinde gece hayatına canlılık katan Cage Club’ta eğlence hız kesmiyor.

Daimi DJ’leri Jenia - Dastic - Barış Pulat ve J&B gecenin ritmini ellerinde tutarken, mekanı dolduran konukların keyfine de diyecek yok.

Adanın dört yanından eğlence severlerin konuk olduğu mekanda birbiri ardına sıralanan hitlerin yanında mekanın şov ekibinin gösterileri de ayrı bir güzellik.

Özellikle bayanların şıklıklarıyla göz doldurduğu gecede objektiflere oldukça renkli görüntüler yansıyor.

Sabahın ilk ışıklarına kadar süren eğlencelerde gençler bol bol dans ederek haftanın yorgunluğunu üstlerinden atıyorlar.