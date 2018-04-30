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Cafe Aman'la rembetiko gecesi

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Türkçe ve Rumca ezgiler, Cafe Aman İstanbul ile Merit Lefkoşa Hotel sahnesinde yeniden hayat buldu

Cafe Aman'la rembetiko gecesi
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Merit Lefkoşa Hotel&Casino, geçtiğimiz Cuma  gecesi fasıl ve rembetiko müziğinin Türkiye’de aranılan ismi Cafe Aman İstanbul grubunu misafirlerden gelen yoğun istek üzerine sahnesinde bir kez daha ağırladı.

Türk ve Rum müziğinin unutulmaz şarkıları Cafe Aman İstanbul ile Merit Lefkoşa Hotel&Casino sahnesinde yeniden hayat buldu.

Osmanlı’da doğan ve kısa sürede İstanbul, İzmir, Atina gibi şehirlerin vazgeçilmez müziği haline gelen rembetiko sevenleri ile buluştu.

Hasapikodan zeybeğe çok sayıda dans örneğinin sergilendiği bu muhteşem gece, rembetiko coşkusu eğlenceli bir şölene dönüştü.

Eğlencenin tadı dansla çıkan diyen dinleyiciler pisti boş bırakmadı.

Merit Lefkoşa Hotel&Casino iki yaka insanlarını; eğlence, dans ve müzikle buluşturmanın mutluluğunu yaşadı.

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