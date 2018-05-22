Büyüleyici atmosferde üç lezzet durağı

Port Cratos, nefes kesen manzarası ve muhteşem tatlarıyla üç eşsiz restoran daha yarattı. Cratos’un seyir terasında bundan böyle Lübnan Mutfağı, Çin Mutfağı ve Sushi Bar’da yemek zevki ve eğlence doyasıya yaşanacak

Kıbrıs’ta en kaliteli hizmeti misafirlerine sunan ve yaptığı yeniliklerle büyük ses getiren Cratos Premium Hotel, bu sezon yine misafirlerini büyüleyecek.

Adada eşi benzeri olmayan bir atmosfere ve doyumsuz manzaraya sahip olan Port Cratos Seyir Terası bünyesinde Golden Cage Lübnan Mutfağı, China Rouge Çin Mutfağı ve 13 Oysters & Sushi Bar adı altında üç seçkin mekan hizmete açıldı.

Geçtiğimiz Cumartesi gecesi düzenlenen tanınıtım kokteylinde yeni restoranların tanıtımı yapıldı ve konuklar eşsiz lezzetleri tatma fırsatı yakaladı.

Akdeniz ve Maldivler manzaralı seyir terasında dünyanın dört bir yanından gelen lezzet ustalarının tüm hünerlerini sergilediği bu üç mekan, ilk günden büyük ilgi görmeyi başardı.

Keyifli anları lezzetli yemeklerle birleştirmek isteyen konuklar, bu restoranlarda Pazartesi hariç her akşam canlı müzik eşliğinde, yemek zevkini ve eğlenceyi doyasıya yaşayacak.

Mistik yemeklerini sunan Golden Cage Lübnan mutfağı; misafirlerini adeta Beyrut’a götürürken damaklarda eşsiz lezzetler bırakıyor.

Çin kültürünü yansıtan China Rouge ise farklı tatlara açık olanlara sağlıklı ve eşsiz lezzetleri ile canlı müzik eşliğinde nezih bir atmosfer sunuyor.

Kabuklu deniz mahsullerinin, en meşhurları arasında yer alan istiridyenin muhteşem lezzeti ise Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez Port Cratos’ta 13 Oysters farkı ile konuklarını ağırlıyor.

Hayatın günlük koşturmacası ve stresinden uzak; eğlenirken keyif alınabilecek

sıcak bir atmosfer sunan Cratos Premium Hotel, dünya mutfağından özgün lezzetleriyle bu yaz sezonuna yine damga vuracak.