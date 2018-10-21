Buray’ın “Kehanet”i çıktı

Türk pop müziğinin başarılı ismi Kıbrıslı Türk sanatçı Buray, üçüncü albümü “Kehanet”i piyasaya sunuyor

Türk pop müziğinin başarılı ismi Kıbrıslı Türk sanatçı Buray, 3. stüdyo albümü “Kehanet”i dinleyicilerin beğenisine sunuyor.

Ağırlıklı olarak duygusal şarkılardan oluşan, biri rap versiyon olmak üzere toplam 12 şarkılık albümde, Buray'ın sevilen müzik tarzı yine gün yüzüne çıkıyor. Albümün bir diğer özelliği de her şarkının sonunda, şarkı sözlerinin hikayesini yansıtan özel ses efektli geçişler kullanılması oldu. Tüm şarkıların aranjelerinde Buray’ın imzası bulunurken, albümün diğer aranjörleri ise Tolga Erzurumlu ve Bahadır Tanrıvermiş.

Albümün ilk video klibi, duygusal ve iddialı çıkış şarkısı "Aşk Bitsin"e çekildi. Senaryoya göre manipülasyona dayalı bir aşk hikayesinde sevdiği kadından uzak durmakla ona kavuşmak arasında kararsız kalan Buray, dolunay puzzlelarının parçalarını tamamladıkça, sevdiği kadını geri getirebilmek için zamanı durduruyor.

Kısa film tadında çekilen ve animasyon dolunay efektlerinin kullanıldığı klipte Buray, başarılı oyunculuk performansıyla da göz doldurdu. Klibin final sahnesinde ise Karadeniz’in soğuk sularına girdi.

Albümde yeni akımlara da göz kırpan Buray, son dönemin yükselişteki rap müzisyenlerinden Kezzo ile "Haykırasım Var" şarkısında düet yaptı.