Burak Özçivit'e 2.5 milyonluk teklif

Kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren Burak Özçivit'e, Katar’da açılacak bir otelin yüzü olması için 400 bin dolar (2.5 milyon lira) teklif edildi

Rol aldığı dizi ve filmlerin yanı sıra reklam anlaşmalarıyla da Türkiye'nin en çok kazanan oyuncularının başında gelen Burak Özçivit, yine servetlik bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor. Şöhreti Türkiye sınırlarını aşıp Ortadoğu'ya uzanan yakışıklı oyuncuyu, Dubai merkezli bir firma gözüne kestirdi.

Takvim'in haberine göre; otel, restoran ve turizm firması olan Mahara isimli şirket, Dubai'deki 'Al Buraq' isimli otelinin bir şubesini de Katar'da açmak için düğmeye bastı. Yeni otellerinin tanıtımı için sükseli bir açılışa imza atmayı planlayan Arap iş insanları, Burak Özçivit'e teklifte bulundu. Hem adı hem de şöhreti sayesinde Doha'da açılacak otelin reklam yüzü olması istenen oyuncuya, 400 bin dolar teklif edildi.

Daha önce yine Arap işadamlarının sahibi olduğu bir alışveriş merkezinin yüzü olması karşılığında 5 milyon lira aldığı konuşulan Burak Özçivit, bir giyim markasının reklamlarında boy göstermek için de iki yıllığına 2.5 milyon lirayı cebine koymuştu.