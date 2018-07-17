İş kadını Gamze Yücel, yeni yaşına kendi mekanında büyük bir konsept parti ile girmeye hazırlanıyor

Ülkemizin genç ve başarılı iş kadınlarından Gamze Yücel yeni yaşına kendi mekanında büyük bir konsept parti ile girmeye hazırlanıyor.

Gangster konsepti ile düzenlediği doğum günü partisi şimdiden ses getirmeye başladı.

Türkiye’nin başarılı ve güzel DJ’i Müge Ökmen yakın arkadaşı Gamze Yücel için ülkemize gelip o gece büyük partide performans göstermeye hazırlanıyor. Retro’nun sevilen DJ’i Ümit Akdeniz’de o gece setlerin başında yerini almak için gün saymaya başladı. Bu büyük partinin sponsoru ise Absolut Vodka oldu. 21 Temmuz Cumartesi gecesi Absolut Girls ise en özel şovlarını ve en özel kostümlerini bu parti için hazırlıyor.

Absolut modellerinin konukları karşılayacağı özel gecenin girişleri ücretsiz ve aynı zamanda ikram shotlar sunulacak. Daha önce ülkemizde böyle bir konsept parti düzenlenmediği için ise oldukça merakla bekleniyor. Gamze Yücel ise yeni yaşını kendi mekanında böylesine büyük bir organizasyonla kutlayacak olmanın heyecanı içerisinde. Gamze Yücel ‘Bu partide çok olay var, kaçırmayın’ diye açıklama yapmayı da ihmal etmedi.