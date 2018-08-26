Bu Haftanın En Dikkat Çeken ve En Çok Konuşulan 7 Magazin Haberi

Türkiye’de magazin gündemi hep dolu dolu elbette ama bayram tatiliyle birlikte sular biraz daha durulmuş gibi. En azından kavga edenler yerine düğün ve bebek haberleri yoğunlukta diyebiliriz. Tabii bikinili, mayolu yakalandı haberlerini hiç saymıyoruz, onlar artık klasik… Yurt dışında ise durumlar karışık. İşte Türkiye ve dünyada magazin gündemi ve son bir haftada en çok konuşulanlar…

1. Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatançifitni ikinci bebekleri ABD’de dünyaya geldi



2014’te evlenen çiftin 2016 yılında bir erkek bebekleri olmuştu. İkinci bebek haberi ise 1 yıl sonra verildi. Diriliş: Ertuğrul dizisiyle ününe ün katan Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah Alkoçlar’ın ABD’de doğum yapacağı söylentileri yayılmıştı. Söylenildiği gibi de oldu ve 18 Ağustos’ta ABD’de Alara bebek dünyaya geldi.

2. MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Kırmızı halının en çok konuşulanı iddialı kıyafetiyle Amber Rose olurken gecenin yıldızı Camila Cabello oldu



1984’ten beri sahibini bulan MTV Müzik Ödülleri bu yıl da çok konuşuldu. Kırmızı halıda birçok ünlü isim boy gösterdi. Ancak gecenin en çok konuşulanı kırmızılar içindeki Amber Rose oldu. Başarısıyla öne çıkan isim ise Camila Cabello’ydu. 5 dalda adaylığı bulunan sanatçı Yılın Sanatçısı ve En İyi Klip ödüllerinin sahibi oldu.

3. Cem Yılmaz, Instagram’da Defne Samyeli’yle ilk fotoğrafını paylaştı. Böylece ilişkilerini duyurmuş oldu



Gündemden düşmeyen Defne Samyeli bir yandan da Cem Yılmaz’la olan ilişkisiyle çok konuşuluyor. Cem Yılmaz ise birkaç gün önce Instagram’da Defne Samyeli ile fotoğrafını paylaşarak ilişkilerini kendi ağzından duyurmuş oldu.

4. Gigi Hadid ve sevgilisi Zayn Malik Kurban Bayramı’nı Malik’in ailesinin yanında kutladı



Zayn Malik’in kız kardeşinin Instagram’da “Hayırlı bayramlar” notuyla paylaştığı fotoğraflarda Gigi Hadid de bulunuyordu. Geçen yıl da Kurban Bayramında beraber olan çift bu yıl da geleneği bozmadı.

5. Şükran Ovalı ve Caner Erkin çiftinin kızları Mihran Ela dünyaya geldi. Şükran Ovalı doğuma girerken ünlü isimlerden oluşan arkadaş grubu da hastanedeydi



Bebek bekleyen çift uzun süredir gözlerden uzaktı. Son olarak Şükran Ovalı’nın doğum haberi geldi. Haberi ise arkadaşları sosyal medyadan bu fotoğrafla duyurdu. İçlerinde Bergüzar Korel, Songül Öden, Ezgi Mola, Şebnem Bozoklu, Yılmaz Erdoğan ve Arda Turan gibi birçok isim vardı.

6. Kendall Jenner verdiği bir röportajda “Hiçbir zaman bütün defilelere çıkan modellerden olmadım.” sözleriyle tepki topladı, eleştirilerin ardından meslektaşlarından özür diledi



Kendall Jenner verdiği bir röportajda “Hiçbir zaman bütün defilelere çıkan modellerden olmadım. Hep seçici oldum. Bir sezonda 30 defileye çıkan kızlardan değilim. Benim milyon tane işim var, sadece modellik yapmıyorum.” dedi. Ardından onun gibi zengin olmadıklarını, iş seçme lükslerinin bulunmadığını, ödemek zorunda oldukları faturalar olduğunu söyleyen meslektaşları Jenner’ı ağır bir şekilde eleştirdi. Tepkilerin ardından Jenner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Yanlış anlaşıldığım için çok üzgünüm ve özür dilerim. Bunu derken; devamlı seyahat etmenin zorluğundan, bitmeyen koşturmadan, yeme-içme problemlerimden, fiziken ve ruhen yaşadığımız yorgunluktan bahsediyordum.” diyerek özür diledi.

7. Kenan Doğulu, katıldığı bir programda Yosun şarkısını Beren Saat için yazdığını, onu ağlarken görüp yazmaya karar verdiğini anlattı



NTV’de bir programa katılan Doğulu şarkının hikayesini şu sözlerle anlattı: “Çok özel bir ilişkimiz var. Biz hayat arkadaşlığı yapıyoruz. Birbirimizi besliyoruz, eksikliklerimizi tamamlıyoruz. Şarkının sözleri bir anda döküldü. Beren’in ağladığını gördüğüm bir gün yazdım. Yosun gözlerine her zaman espriler yapardım, ama bir gün o gözlere böyle bir şarkı yazacağımı bilmiyordum.”