Bu dizi çok konuşulacak

Kıbrıs sahnelerinin iki başarılı ismi Kader Ateş ve Oryantal Özlem Sultan bu kez pistlerde değil dizide buluşuyor.
Kıbrıs’ta 1960 yıllarından itibaren savaş yıllarını da kapsayan şekilde yaşanmış hikayelerin anlatılacağı ve Kıbrıs’ın tarihinin ele alınacağı ‘Aşk-ı Kıbrıs’ adlı dizi Eylül ayı içerisinde Kıbrıs Genç TV ekranlarından izleyicileriyle buluşmaya başlayacak.
KKTC’nin en kaliteli yerli yapım dizisi olma özelliği taşıyacak olan dizinin senaryosu Okan Sabireler’e ait. YouTube üzerinden de yayınlanacak olan dizinin yönetmenliğini ise Mertcan Mavi yapacak.
1960 ile 2018 yıllarını kapsayan ve Kıbrıs’taki imkânsız bir aşkı anlatacak olan dizinin hikayesi şöyle: “1960’lı yıllarda Kıbrıs’ın Dipkarpaz köyünde, Rum bir ailenin kızı ve Mersin’den Kıbrıs’a taşınan bir Türk ailesinin oğlunun imkansızlıklarla dolu olan aşkları vardır. Yaşadıkları olaylar sonucu istemeyerek evlendikleri kişilerden olan çocukları ve torunları, yıllar sonra bu aşkın küllerinden etkilenip her şeyi geride bırakıp mutlu olmalarına imkan tanıyabilir mi? 1960’lı yıllarda Kıbrıs'ta yaşayan bir Rum ailenin başına gelen büyük felaketten sonra kızları Elenika, bir Türk avukata aşık oluyor. Fakat aşkına ulaşması, dönemin getirdikleri nedeniyle imkânsızlaşıyor ve bu aşk onun için bir tutkuya dönüşüyor. Aşkın tüm engelleri yıkacağı, sevgi savaşlarının verileceği bu hikayede Kıbrıs kültürü ve insanı en doğal şekilde yansıtılıp, hem güldürüp hem de ağlatacak olan, ara ara aksiyondan gerilerek izleyeceğiniz bir serüven sizleri bekliyor.”
Dizinin kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Kader ATEŞ - Yavuz
Özlem Sultan-Rüya
Sıla GÜNEŞ- Elenika
Serhat GÖÇ – Can
Pembe Coşkun ALTUNAY – Maria
Fırat ALTUNAY – Andro
Mert METİNKAL – Kuzey
Cumali AKILLIOĞLU – Baf
Hüseyin ZABİT – Zabit
İrada OSMANOVA
Batuhan AŞÇI - Dimitri
Ceylan BOZKANLI – Dora
İsmail SAVCI – Hüseyi
İzem SEVDALI - Elya
Nurşen ÇELİK - Rena
Vahap MENTEŞ - Vahap
Destine NAPOLİ - Destine
Derya SERTKAYA - Derya
Gülcan KAPCAMİ - Şebnem
Okan SABRİLER – Mehmet (Zenon)
Mertcan MAVİ – Hasan (Davlos)