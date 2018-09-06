Bu dizi çok konuşulacak

Kıbrıs tarihinin ele alınacağı ‘Aşk-ı Kıbrıs’ adlı dizi, Genç TV ekranlarından izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Aşkın tüm engelleri yıkacağı dizide iki başarılı sanatçı Kader Ateş ve Oryantal Özlem Sultan da rol alacak

Kıbrıs sahnelerinin iki başarılı ismi Kader Ateş ve Oryantal Özlem Sultan bu kez pistlerde değil dizide buluşuyor.

Kıbrıs’ta 1960 yıllarından itibaren savaş yıllarını da kapsayan şekilde yaşanmış hikayelerin anlatılacağı ve Kıbrıs’ın tarihinin ele alınacağı ‘Aşk-ı Kıbrıs’ adlı dizi Eylül ayı içerisinde Kıbrıs Genç TV ekranlarından izleyicileriyle buluşmaya başlayacak.

KKTC’nin en kaliteli yerli yapım dizisi olma özelliği taşıyacak olan dizinin senaryosu Okan Sabireler’e ait. YouTube üzerinden de yayınlanacak olan dizinin yönetmenliğini ise Mertcan Mavi yapacak.

1960 ile 2018 yıllarını kapsayan ve Kıbrıs’taki imkânsız bir aşkı anlatacak olan dizinin hikayesi şöyle: “1960’lı yıllarda Kıbrıs’ın Dipkarpaz köyünde, Rum bir ailenin kızı ve Mersin’den Kıbrıs’a taşınan bir Türk ailesinin oğlunun imkansızlıklarla dolu olan aşkları vardır. Yaşadıkları olaylar sonucu istemeyerek evlendikleri kişilerden olan çocukları ve torunları, yıllar sonra bu aşkın küllerinden etkilenip her şeyi geride bırakıp mutlu olmalarına imkan tanıyabilir mi? 1960’lı yıllarda Kıbrıs'ta yaşayan bir Rum ailenin başına gelen büyük felaketten sonra kızları Elenika, bir Türk avukata aşık oluyor. Fakat aşkına ulaşması, dönemin getirdikleri nedeniyle imkânsızlaşıyor ve bu aşk onun için bir tutkuya dönüşüyor. Aşkın tüm engelleri yıkacağı, sevgi savaşlarının verileceği bu hikayede Kıbrıs kültürü ve insanı en doğal şekilde yansıtılıp, hem güldürüp hem de ağlatacak olan, ara ara aksiyondan gerilerek izleyeceğiniz bir serüven sizleri bekliyor.”

Dizinin kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kader ATEŞ - Yavuz

Özlem Sultan-Rüya

Sıla GÜNEŞ- Elenika

Serhat GÖÇ – Can

Pembe Coşkun ALTUNAY – Maria

Fırat ALTUNAY – Andro

Mert METİNKAL – Kuzey

Cumali AKILLIOĞLU – Baf

Hüseyin ZABİT – Zabit

İrada OSMANOVA

Batuhan AŞÇI - Dimitri

Ceylan BOZKANLI – Dora

İsmail SAVCI – Hüseyi

İzem SEVDALI - Elya

Nurşen ÇELİK - Rena

Vahap MENTEŞ - Vahap

Destine NAPOLİ - Destine

Derya SERTKAYA - Derya

Gülcan KAPCAMİ - Şebnem

Okan SABRİLER – Mehmet (Zenon)

Mertcan MAVİ – Hasan (Davlos)