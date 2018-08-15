Don Diablo konserine imza atarak bu tarihi gecenin yaşanmasını sağlayan Cage Wonderland’ın işletmecisi Bayram Sözüdoğru, “Bu başarı adanın başarısıdır” dedi.

Don Diablo’nun ülkemize gelip konser vermesi için uzun süredir yoğun uğraş veren Cage Wonderland’ın başarılı işletmecisi Bayram Sözüdoğru ve ekibi, tarihi konserin gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi oldu.

Bayram Sözüdoğru, “Bu başarı adanın başarısıdır” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sözüdoğru, Don Diablo’nun Cage’teki konseri esnasında Kıbrıs kültürünün bir parçası olan testi ile dünyaya poz vermesinin önemine dikkat çekti.

Sözüdoğru, Don Diablo’nun Cage Club konserinden bir çok kare atılabilir ama bu fotoğraf çok şeyi özetliyor.

Bayram Sözüdoğru, “Bu fotoğrafı Don Diablo milyon takipçisi olan sayfasında paylaştı. Bir kez daha ambargolar kırıldı. Bir dünya devi özel jeti ile adamıza gelip sahne aldı. Elinde kültürümüzden bir parça olan testi ile dünyaya poz verdi. Gecede ada geneli bir çok kesimin çok katkısı var. Başta gece boyu çılgınlar gibi eğlenen yaklaşık 5000 eğlence sever var. Bu başarı adanın başarısıdır. Katkı koyan herkese çok teşekkür ederiz” dedi.