Bingöl kısık sesine rağmen mest etti

Klip çekerken hasta olan ve kısık sesine rağmen Merit Crystal Cove Hotel’de sahne alan Yavuz Bingöl hayranlarından tam not aldı

Merit Crystal Cove Hotel’de sahne alan Yavuz Bingöl, rahatsızlığı nedeniyle kısık sesine rağmen keyifli bir geceye imza attı. Konser alanını dolduran hayranlarını selamlayarak sahneye gelen Yavuz Bingöl, “Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İstanbul’un soğuğu nedeniyle 3 gündür sesim kısık, düzelemedim. Sesim el verdiği kadar sahnemi sürdüreceğim” dedi.

Hayranlarının alkışları arasında sevilen şarkılarına başlayan Yavuz Bingöl, başarılı bir geceye imza attı. “Çok sıkıştığım yerde çok sevdiğim sanatçı dostum İsmail Altunsaray’ı sahneye davet edeceğim” diyen Yavuz Bingöl, Altunsaray’la birlikte söyledikleri şarkılarda da büyük alkış aldı.

Konseri sonrasında kendisini takip eden gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yavuz Bingöl, 15 gün sonra yeni çıkacak albümü için İstanbul’da klip çekimleri sırasında hastalandığını söyledi. Albüm içinde yer alacak olan Emre Aydın imzalı şarkının klibi için vapur sahnelerinde çok üşüdüğünü belirten Yavuz Bingöl, “İstanbul şarkısı için şehir hatları vapurunda bir klip çektik. Çok soğuk idi. Kadıköy - Eminönü arasında 10 kere gidip geldik. Orada üşüttüm galiba, direkt sesimi etkiledi. İlaç alarak sahneye çıktım” dedi.

"TÜRKÜLER BİRLEŞTİRİR, MÜZİK İYİLEŞTİRİR"

Yakın bir tarihte Türkiye genelinde büyük bir kampanyaya başlayacaklarını da belirten Yavuz Bingöl, “Enstrümansız okulumuz kalmasın diye 3 bin 800 müzik odasına, Türkiye genelindeki bütün ilkokullara, ortaokullara bir enstrüman kampanyası başlatacağız. İnşallah sayın bakanımızla beraber bir televizyona çıkıp bunu yakın sürede başlatacağız. Hemen hemen 100 bin adet bağlama 400 bin adet piyano hedefliyoruz. "Türküler Birleştirir, Müzik İyileştirir" kampanyamızın başlığı. 7 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuklar o sazlara dokunsun, temas etsin istiyoruz. Çünkü o enstrümana, bağlamaya temas ettiği zaman o çocuk Aşık Veysel'i, Pir Sultan'ı, Hacı Bektaş'ı, Dadaloğlu'nu, Yunus'u, Mevlana'yı bulacak diye düşünüyorum ben” dedi.