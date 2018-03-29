BigBoss’ta canlı müzik eğlencesi

Girne Park AVM’de hizmet veren BigBoss lezzetli menüleri yanında hafta sonu canlı müzikte Olga Napoli’nin sahne almasıyla eğlencede de iddialı olduğunu ortaya koydu

Lezzet ve eğlence dünyasına yeni bir soluk getiren ve Girne Park AVM’de kısa süre önce hizmete giren BigBoss müzik dolu gecelerine tüm hızıyla devam ediyor.

Her hafta sonu canlı müzikte Olga Napoli’nin sahne aldığı eğlence dolu saatlere DJ Andım Çağdan’da muhteşem setleriyle eşlik ediyor.

Yoğun ilginin yaşandığı BigBoss geceleri lezzette olduğu kadar eğlencede de oldukça iddialı.

Kısa süre önce hizmete girmesine rağmen lezzet ve kaliteli servisleriyle müşterilerden tam not alan BigBoss hafta sonu eğlenceleriyle de adından söz ettirmeye başladı.