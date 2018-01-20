Big BOSS adından söz ettiriyor

Girne’de hizmete giren Big BOSS, dünya mutfağından örnekler, konuklara layık hazırlanan çok özel yemekler, tatlılar, kahve çeşitleri, sıradışı dekorasyonu ile gece ve gündüzü renklendirecek farklı ambiyansıyla her geçen gün ilgi odağı oluyor

Girne Park AVM’de kısa süre önce hizmete giren ve adından sıkça söz ettiren mekan Big BOSS mutfağını bizlere açtı. Zengin menüsünü tanıtan mekan lezzetteki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Hem farklı, hem kaliteli bir hizmet sunuyor, hem de Girne’nin kalbinde yer alıyor.

Dünya mutfağı, konuklara layık hazırlanan çok özel lezzetler, yemekler, tatlılar, kahve çeşitleri ve kokteylleri keşfedebileceğiniz en iyi mekan.

Enfes atmosferi, sıradışı dekorasyonu ile gece ve gündüzü renklendirecek farklı ambiyansıyla konuklar için hazırlandı. Modern sunumu ve ilham verici müziği ile Big BOSS kısa sürede Girne’nin en iyisi olmaya aday. Değerlendirmelerde ise önemli övgüler almaya devam etmekte.

EŞSİZ DÜNYA MUTFAĞINI KONUKLARA SUNUYOR

Lezzetin, sohbetin, eğlencenin merkezi Big BOSS, eşsiz dünya mutfağı ve geniş içecek yelpazesi, şık menüsü ve lounge atmosferi ile konukları lezzet ve eğlenceye davet ediyor.

Dünya mutfağının tüm lezzetlerini büyük bir özenle hazırlarken, usta ellerden çıkan farklı tatlara kendi yorumunu katıyor. Sadece damaklarda değil sunumlarıyla da hafızalarda yer almayı başarıyor.

GÜNÜN HER SAATİNE UYGUN HİZMET

Big BOSS’ta sabahları kahvaltınızı yaparken, gazetenizi okuyup espressonuzu keyifle yudumlayabilir, işten ara verip öğle aralarında çok şık bir yemek yiyebilir, iş toplantıları yapabilir, doğum günü partileri düzenleyebilir ve tabi ki günün stresini eğlenceli bir şekilde üzerinizden atabilirsiniz. Big BOSS Lounge konseptine eğlenceli bir bakış açısı getiriyor.

ÜNLÜ İSİMLERİ MEKANDA AĞIRLAMAYA DEVAM

Big BOSS, ünlü isimleri ve Kıbrıs sosyal yaşamının sevilen isimlerini de açılışta da olduğu gibi ağırlamaya devam ediyor .

Önümüzdeki haftalarda ise canlı müzik ve DJ performanslarına başlamayı programlayan mekan facebook sayfaları BigBoss üzerinden duyurularını yapmayı planlıyor.

Misafir memnuniyeti odaklı, eşsiz sunumu ve cazip fiyat seçenekleriyle ile yola çıkan Big BOSS üstün hizmet anlayışı ve tecrübeli ekibiyle sizleri bekliyor.