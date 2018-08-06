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Beyarmudu’nda unutulmaz yerli sanatçılar gecesi

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Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği 8’inci Patates Kültür Sanat Festivali üçüncü gecesinde yerli sanatçıların gecesi oldu. Gecede gençlerden oluşan Grup Efkar, sevilen sanatçı Sultan Durusular ve Kader ateş şarkılarıyla halkı coşturdular

Beyarmudu’nda unutulmaz yerli sanatçılar gecesi
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Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği 8’inci Patates Kültür Sanat Festivali üçüncü gecesi Beyarmudu festival alanında gerçekleşti.

Beyarmudu Festivalinin 3. Gecesi yerli sanatçıların gecesi oldu.

Gecenin açılışını gençlerden oluşan Grup Efkar konseri ile başladı. Günümüzde popüler olmuş şarkıları söyleyen grup festivale gelenlere müzik şöleni yaşattılar.

Grup Efkar’ın ardından gecenin ikinci konserini Sultan Durusular gerçekleştirdi. Nostajik ve de günümüzün şarkılarından seslendirdiği parçalar ile festival alanı ikinci yerli sanatçıya da ilgi gösterdi ve gece coşkulu anlara sahne oldu.

Festivalin üçüncü gecesinin sürpriz sanatçısı ise Kader Ateş konseri idi. 

Kader Ateş sahneye arabanın üzerinde gelerek adeta festival alanını coşturdu. Kader Ateş şarkılarını söyledikçe coştu ve daha sonra hızını alamadı sahnenin ayaklıklarına tırmandı. Daha sonra seyircilerin arasına girerek bir kişinin omuzlarına tırmandı ve şarkısını orada seslendirdi.

Yapmış olduğu renkli dansları ve söylediği şarkılarla adeta Kader Ateş şovunu yaptı. Gece boyunca festivale gelen halkla iç içe olan Kader Ateş yapmış olduğu eğlenceli konuşmalar da geceye ayrı bir renk kattı.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’in sahne alanlara çiçek takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından gece sona erdi. (MHA) 

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