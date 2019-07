"Best Model Of North Cyprus 2019" Ağustosta yapılıyor

“Best Model Of North Cyprus 2019” güzellik yarışması yarı finali 22 Ağustos’ta, finali ise 29 Ağustos’ta Girne’de Büyük Anadolu Hotel’de yapılacak.

YARI FİNAL 24 AĞUSTOS, FİNAL İSE 29 AĞUSTOS’TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK



Best Model Of The World KKTC Direktörü Pınar Atman, düzenlediği basın toplantısında yaptıpıu açıklamada, yarışmaya 22 Ağustos’a kadar başvuru kabul edileceğini belirtti.

Yarışmada seçilen bay ve bayan modellerin aynı yıl içinde Best Model Of The World dünya finalinde KKTC’yi temsilen yer alacaklarına işaret eden Atman, kazanan ilk üç modelin Girne Amerikan Üniversitesi'nden eğitim bursu hakkı kazanacağını kaydetti.

Gençlerin başvurularını www.bestmodelnorthcyprus.org internet sitesinden yapabileceklerine dikkat çeken Atman, Best Model yarışmasına uygun model adaylarının internet sitesinden gerçekleştirdikleri başvurulara göre seçilip yarı finale kalma hakkını kazanacaklarını belirtti.