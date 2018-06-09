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Beşinci yıla özel coşkulu partiler

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Radyo Juke, beşinci yıl etkinlikleri kapsamında Escape Beach Club’ta yaz etkinlikleri düzenledi

Beşinci yıla özel coşkulu partiler
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 Girne’nin gözdesi Escape Beach Club’ta geçtiğimiz Pazar günü yapılan Radyo Juke 5.inci yıl etkinliklerinde konuklar oldukça eğlenceli saatler yaşadı.

Escape Beach Club’a gelen konuklar, Radyo Juke’un canlı yayın etkinliğiyle bol eğlenceli bir gün geçirirken, Escape Beach Club barmeni  İbrahim’in  hazırladığı kokteyller ile Dj Muzo’nun çaldığı setler ve Burç Tuncer ‘in sunumlarıyla konuklar hoşça vakit geçirdiler.

Radyo Juke direktörü Yüce Ertanın, Radyo Juke beşinci yıl etkinliklerinin ileriki günlerde de farklı yerlerde canlı yayınları ile devam edeceğini ve sürpriz hediyelerin de olacağını kaydetti.

 

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