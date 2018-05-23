Beşinci yıla coşkulu kutlama

Merit Park’taki beşinci yılını coşkuyla kutlayan Soner Olgun, muhteşem bir müzik ziyafeti ile yine unutulmaz bir gece yaşattı

Merit Park Letafet’te sezon sonuna doğru çok özel bir gece daha yaşandı.

Özgün müziğe yeni bir anlam kazandırarak, Türk müziği ile dünya müziğinden aldığı ilhamı birleştirerek kısa zamanda kendisine ait bir çizgi yakalayan Soner Olgun; Merit Park’taki beşinci yılını sahnede sevenleriyle kutladı.

Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez sanatçısı olan Soner Olgun muhteşem bir müzik ziyafeti ile yine unutulmaz bir gece daha yaşattı.

Sahnede eşi değerli sanatçı Özlem Olgun ile ‘’Sarı Gelin’’şarkısını seslendiren Soner Olgun ayrıca sahneye Kıbrıslı sanatçı Fırat Derat’ı davet ederek Magosa Limanı’’şarkısı ile düet yaptı.

Sahne sırasında Kıbrıs’a özgü şarkılar hız kesmedi. Soner Olgun Orkestrası’nın yönetmenliğini yapan Utkan Marangoz da gecede “Beşparmaklar”şarkısını seslendirdi.

Tüm Merit Park Hotel&Casino çalışanları gecenin ilerleyen saatlerinde üzerinde “İzmir Marşı” notalarının yer aldığı pasta eşliğinde sahneye gelerek sanatçının 5.yıl pastasını kestiler. “Senden daha güzel” şarkısı eşliğinde pastasını kesen sanatçı emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Gecede yaklaşık üç saat sahnede kalan sanatçıyı izlemeye gelen kalabalık gruplar gözden kaçmadı.

Soner Olgun, 26 Mayıs gecesi yeniden sevenleriyle Letafet’te buluşacak.