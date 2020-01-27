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Bayan Karıncılar’dan dayanışma örneği

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Güzelyurt’un köklü kulüplerinden Süper Lig ekibi Binatlı Kadın kolları, (Bayan Karıncılar) Güzelyurt’ta bulunan Gökkuşağı Restoranda yemek düzenledi. Katılımın yoğun olduğu gecede kadın kolları yönetim kurulu ve Binatlı’ya gönül veren kadınlar Binatlı camiası olarak büyük bir dayanışma örneği göstererek geceye renk kattılar.

Bayan Karıncılar’dan dayanışma örneği

Kadın Kolları Başkanı Aygül Benekli, yaptığı konuşmada, kadın kolları olarak her zaman tüm kadınlar, üyeler, taraftarlar ve Binatlı’ya sempati duyanların Binatlı kulübüne destek olduğunu, kulübe katkı koymak için düzenlenen bu geceye katılan ve gecenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

UPB milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra da Polomityalı olarak bu gecede bulunmaktan büyük bir gurur duyduğunu söyledi.

Baf Ülkü Yurdu kadın kollarının da katıldığı gecede konuşmaların ardından tombala gecelerinin sponsoru olan Hakkı Altınbaş’ın eşi Bahar Altınbaş’a plaket verildi.

Kıbrıs’ın sevilen grubu H.C.F’nin de sahne aldığı geceye katılanlar giydikleri rengarenk giysiler ile Gökkuşağı renklerini oluşturarak güzel bir gece geçirdiler.

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