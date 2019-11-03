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Başkentte Koray Avcı rüzgarı

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Merit Lefkoşa Hotel& Casino’da sahne alan Koray Avcı, yoğun ilgiyle karşılaştı

Başkentte Koray Avcı rüzgarı
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Son dönemde sahnelerin aranan ismi Koray Avcı, Merit Lefkoşa Hotel& Casino’da sevenleri ile 2 gece üst üste buluştu.

Dinleyicilerin hafızlarından silinmeyecek anlara imza atan sanatçı, Kıbrıs’ta olmaktan duyduğu mutluluğu dinleyenleri ile paylaştı.

Alkışlar arasında sahneye çıkan Koray Avcı, fit görüntüsü ve enerjisi ile büyük beğeni kazandı.

Repertuvarında Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Zeki Müren, Barış Manço, Cem Karaca gibi usta isimlere yer veren sanatçı, sesiyle misafirleri büyüledi. Sempatik tavırları ile gönüllerde taht kuran sanatçı ve dinleyenler hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek geceye son verdiler.

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